Кандидат на пост президента США Дональд Трамп привлек внимание своим необычным появлением на митинге в Грин-Бей, штат Висконсин, прибыв туда на мусоровозе. Как сообщает The Hill, Трамп появился на пассажирском сиденье грузовика, украшенного его предвыборными символами.

«Как вам мой мусоровоз? Этот мусоровоз посвящен Камале и Джо Байдену», — заявил Трамп с улыбкой, комментируя свой необычный транспорт.

Акция стала ответом на резкие высказывания действующего президента Джо Байдена. В конце октября Байден заявил, что «мусором» являются сторонники Трампа. Таким образом он якобы суждал миграционную политику, которую, по мнению Трампа, нынешняя администрация превратила в «свалку для мира».

Позже Байден начал оправдываться, заявляя, что он имел в виду не всех избирателей, а лишь тех, чьи высказыванияспособствуют ненависти. Также он добавил, что демонизация латиноамериканцев и других групп недопустима.