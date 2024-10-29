Одной из важных задач, которая стоит перед владельцами собаки, является уход за полостью рта животного. После каждого приема пищи на зубах у питомца, точно так же, как и у человека, образуется налет. Он со временем может стать причиной заболеваний – кариеса или пародонтоза, развития воспалительного процесса. Регулярная чистка зубов собаке может предотвратить большинство этих проблем, а также уберечь животное от хронических заболеваний.

Как правильно ухаживать за зубами собаки?

Если собаке раньше зубы не чистили, потребуется сперва постепенно приучить ее к этой процедуре. Иначе она может показаться непривычной. Начинать лучше в возрасте 3–5 месяцев, позволяя щенку привыкнуть к процессу прикосновения к зубам.

Для этого достаточно аккуратно поднять губу щенка и дотроньтесь до зубов, не забывая поощрить за спокойствие.В дальнейшем время постепенно увеличивается, что формирует привычку.

Если возникают какие-то сложности, можно обратиться к специалистам ветклиники ЗооПорт, которые подскажут, как приучить животное к процедуре ухода за полостью рта.

Проводить чистку зубов достаточно раз или два в неделю. Если налёт образуется чаще (такое бывает у животных отдельных пород или в том случае, если у питомца развились нарушения прикуса) частоту чисток следует увеличить до одной в день.

Чистить зубы следует в спокойный момент, например, спустя пару часов после прогулки и еды. Для этой цели используется специальная щетка и зубная паста. Сам процесс осуществляется спокойными и мягкими движениями. Если животному удаляли зубы, на их месте налет скапливается активнее, поэтому пропускать их ни в коем случае нельзя. Чистке подлежит как внешняя, так и внутренняя сторона зубов.

Средства и инструменты для чистки

Обычная зубная щетка не подойдет — она слишком жесткая для чувствительных десен животного. Лучше выбирать специальные силиконовые изделия, которые надеваются на палец, похожие на обычные, но очень мягкие щетки или даже электрические модели. Специальная паста для собак безопасна при проглатывании и обычно имеет приятный для собаки вкус и запах.

Альтернативные методы ухода

Бороться с налетом можно не только посредством традиционной чистки зубов, но и использованием альтернативных методов его удаления. К ним относятся:

Твердые лакомства и игрушки: косточки из жил, кожаные игрушки или силиконовые грызунки также очищают зубы механическим способом.

приобретение игрушек для животного из силикона или натуральной кожи, а также косточек, выполненных из жил. Они обеспечивают механическую очистку поверхности зубов от налета;.

использование в рационе собаки сухого корма. Его твердые гранулы практически не прилипают к зубам и не оставляют налета. При этом они снимают все имеющиеся загрязнения.

В ситуации, когда из-за налета уже появился зубной камень, нужно убирать его с привлечением ветеринара. Идеальное решение – это применение ультразвука. Чистка с его помощью производится после легкого наркоза, поэтому собака не чувствует даже малейшего дискомфорта. Данный процесс обеспечивает отличный эффект и является абсолютно безопасным для животного.

Профилактика заболеваний ротовой полости

Для сохранения здоровья зубов важно регулярно следить за состоянием десен и зубов питомца. Если появились покраснения, опухоли или неприятный запах изо рта, желательно проконсультироваться с ветеринаром. Твердые отложения, которые нельзя удалить щёткой, требуют профессионального вмешательства, чтобы предотвратить более серьёзные проблемы.

Регулярный уход, правильно подобранный рацион и чистка зубов — всё это помогает поддерживать здоровье собаки и предотвращает развитие заболеваний полости рта.