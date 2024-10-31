В случае возникновения проблем с отсутствующими зубами стоматологи сразу же рекомендуют имплантацию, которую позиционируют как панацею. Однако далеко не всегда имеется возможность установить импланты из-за медицинских противопоказаний или даже из-за банальной нехватки денег на достаточно дорогую процедуру.

В таких ситуациях приходится искать альтернативу и она существует. Бюгельное протезирование дает возможность восстановить не только эстетические, но и функциональные свойства полости рта, причем за вполне адекватную цену.

Изготовление бюгельного протеза

Такой протез представляет собой достаточно простую конструкцию, имеющую форму дуги. Выполняется она из металла или пластика и включает в себя искусственные зубы.

Разработка и изготовление протеза осуществляется по слепку и состоит из нескольких этапов:

сперва создается гипсовая модель, которая в дальнейшем используется для создания прототипа;

следующий этап – это разработка самой конструкции;

только после этого выполняется бюгельный протез, который дает возможность восстановить нормальную дикцию и жевательные функции, не создавая никакого дискомфорта.

Благодаря использованию современного программного обеспечения создается конструкция, которая плотно прилегает к зубам и исключает проникновение бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов.

Для установки протеза применяются специальные крепления, которые обеспечивают высокую надежность в ежедневном использовании. При этом совершенно неважно, какое количество зубов потерял пациент – на металлическую или пластиковую дугу устанавливается нужное число протезов.

Виды протезов и креплений

Важное преимущество, которым обладает бюгельное протезирование – цена, которая гораздо ниже, чем, например, на имплантацию. Она зависит от технологии, используемой в разработке конструкции.

Так, существует несколько видов протезов:

цельнолитые или паяные;

фрезерованные;

выполненные с применением лазера, который посредством высокотемпературного воздействия осуществляет спекание специальных порошковых частиц.

Последние варианта сегодня пользуются огромным спросом, так как обеспечивают надежность протезов и их длительное повседневное использование.

Крепление непосредственно к десне и опорным зубам выполняется в зависимости от их состояния. Для этой цели могут применяться металлические крючки – кламеры, которые используются только в случае полностью здоровых опорных зубов, а также телескопические коронки или замки.

Бюгельные протезы требуют тщательного ухода, использования специальных растворов для защиты от бактерий и очистки. Однако они все же являются весьма эффективным способом устранить проблемы с отсутствием одного или нескольких зубов, потерей их эстетичного внешнего вида. С помощью таких протезов можно вернуть голливудскую улыбку и восстановить важные функции ротовой полости.