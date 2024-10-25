Жительница Йоркшира обнаружила редчайшую ошибку на обычной, казалось бы, монете в один фунт стерлингов. Эта находка, о которой сообщает The Sun, оказалась гораздо ценнее номинала.

62-летняя Диана Бат 16 сентября занималась привычной работой, раскладывая мелочь от Королевского монетного двора в кассу, когда ее внимание привлек один необычный экземпляр. Монета 2023 года с профилем короля Карла III отличалась ярко-желтым цветом, хотя все другие имели серебристый оттенок.

Озадаченная, Бат обратилась к нумизматам, которые установили уникальность находки. Специалисты выяснили, что эта монета была отчеканена не из привычного никеля, а из латуни. По их оценкам, подобная ошибка могла увеличить стоимость экземпляра до 600 фунтов на аукционе, что эквивалентно примерно 75 тысячам рублей. Однако неожиданное развитие событий принесло Бат еще больше радости — монету удалось продать за внушительные 1250 фунтов (около 156 тысяч рублей).

Во время аукциона, прошедшего 18 октября, борьба за редкий экземпляр оказалась напряженной. Начальная ставка составила 400 фунтов, но быстро росла, достигая 500, затем 570, пока одна из участниц по телефону не сделала финальную победную ставку в 1250 фунтов. Диана вспоминает, что после этого зал взорвался аплодисментами, а сама она была искренне рада, что монета досталась тому, кто действительно стремился ее заполучить.