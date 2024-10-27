Бразилия названа лучшей страной для поклонников приключенческого туризма. Этот результат был получен по итогам опроса, в котором приняли участие 17 тысяч человек из 89 стран мира, сообщает портал US News & World Report, известный своими рейтингами в разных областях.

Участники голосования высоко оценили богатый выбор активностей, доступных в этой южноамериканской стране. Путешественники отметили захватывающие возможности для пеших походов, рафтинга, скалолазания, кайтсерфинга, спусков на зиплайнах и прыжков с парашютом. Разнообразие экстремальных видов спорта делает Бразилию настоящей находкой для искателей приключений.

Также в рейтинге учитывались такие важные аспекты, как техническое состояние инфраструктуры для туризма, уровень безопасности при занятии экстремальными видами отдыха и транспортная доступность природных достопримечательностей.

Помимо Бразилии, в первую десятку стран для активного туризма вошли Италия, Испания, Греция, Новая Зеландия, Португалия, Аргентина, Австралия, Мексика и Таиланд.