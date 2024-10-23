Трое подростков из Иркутской области оказались в центре громкого дела, связанного с попыткой поджечь два бомбардировщика ТУ-22М на военном аэродроме. Как сообщает Baza, 18 сентября они были задержаны, а позже против них были выдвинуты обвинения в подготовке террористического акта.

Следствие утверждает, что 17-летние Тамерлан Х. и Иван Н., а также 15-летний Захар Ш. собирались проникнуть на объект в Усольском районе и поджечь самолёты. Причины их действий ещё выясняются, но по предварительным данным, брат одного из подростков был отправлен на спецоперацию весной 2024 года.

В настоящее время все трое находятся в следственном изоляторе, и им грозит до 20 лет заключения по статье, связанной с террористическими актами. Об этом сообщает Telegram-канал.

Этот случай напоминает недавний инцидент в Омске, когда двое школьников пробрались на территорию авиабазы и подожгли военный вертолет Ми-8 с помощью коктейля Молотова. Происшествие случилось вечером 21 сентября, после чего школьников задержали.