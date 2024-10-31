Корейский стартап BANF представил инновационное решение для беспилотных транспортных средств — умные шины, оснащенные системой датчиков, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). По информации из TechCrunch, эта технология не только повышает безопасность на дорогах, но и обеспечивает значительную экономию топлива или зарядки автомобиля.

Разработка включает в себя датчики, которые контролируют давление, температуру, степень износа шины и даже состояние гаек. Все собранные данные передаются в миникомпьютер, называемый «профайлером», установленным в колесной арке. Затем эта информация может быть направлена оператору беспилотного грузовика, позволяя тем самым мониторить состояние транспортного средства в режиме реального времени, передает “Лента.ру”.

Инженеры стартапа подчеркивают, что их технология критически важна для беспилотных грузовых автомобилей, которые испытывают повышенные нагрузки на шины и другие узлы из-за постоянного движения. По их расчетам, использование умных шин позволяет экономить до 4500 долларов в год на каждом автомобиле, при этом стоимость подписки на сервис составляет всего пять долларов в месяц.

Рон Ли, представитель компании, сообщил, что BANF уже сотрудничает с крупными автомобильными производителями и транспортными компаниями, такими как Volvo Group, Hyundai Motor Group и DHL. На данный момент умные шины установлены на 123 грузовиках, что демонстрирует растущее признание и доверие к новой технологии.