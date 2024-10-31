В недавнем сообщении в своем Telegram-канале, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал о последствиях атаки на Бердянский порт, произошедшей 31 октября. По его словам, ущерб инфраструктуре порта оказался минимальным и не окажет влияния на его функционирование.

Балицкий отметил, что во время атаки все работники порта находились в безопасности и никто не пострадал. «Главное, что нет жертв среди людей, а поврежденную инфраструктуру мы восстановим в короткие сроки», — подчеркнул он.

Также губернатор упомянул о повреждении одной из электроподстанций региона, что, по его словам, не привело к серьезным последствиям. Балицкий выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины не достигли своей основной цели, и восстановление порта запланировано уже на ближайшие сутки.

В дополнение, Балицкий опубликовал фотографии атаковавшего порт беспилотника, на котором было видно послание от боевиков ВСУ: «Бердянск — это Украина, или руины».