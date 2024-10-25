В России участились случаи, когда владельцы автомобилей, законно приобретённых за границей, сталкиваются с аннулированием электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Об этом рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в беседе с «Газета.ru».

Одним из таких примеров стал клиент Шелкова, который приобрел Kia Stinger, привезённый в Россию через Кыргызстан и Казахстан. Покупка прошла в сентябре, до повышения утилизационного сбора. Клиент получил все необходимые документы, поставил машину на учет, но вскоре ЭПТС аннулировали. Причина — недостоверные данные, указанные на таможне. Была занижена мощность двигателя, что теперь обязывает владельца платить утилизационный сбор по новым ставкам, исходя из реальных характеристик автомобиля.

Шелков объясняет, что такие ситуации не редкость. Некоторые недобросовестные посредники используют схему двойного обогащения. Они помогают клиенту с оформлением автомобиля, получают оплату, а затем умышленно занижают стоимость авто на таможне. Разницу в оплате они забирают себе, тем самым зарабатывая на доверчивости покупателей.

По его словам, провести подобные махинации стало проще, поскольку таможенная очистка разделена на несколько этапов, каждый из которых курируется независимыми организациями. Это затрудняет контроль и увеличивает риск мошенничества.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, также выразил обеспокоенность ситуацией. По его словам, ведомства, такие как ГИБДД, зачастую не проверяют происхождение или корректность данных в СБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства), что дает простор для ошибок или фальсификаций. Росстандарт должен контролировать эти данные, но по факту, по словам Шапарина, это происходит лишь в экстренных ситуациях.

Шапарин предупреждает: в страну по «серым» схемам были завезены тысячи автомобилей, и владельцам рано или поздно придется столкнуться с проблемами.

Обезопасить себя полностью от мошенников сложно, особенно при покупке через посредников. Однако существуют способы снизить риски. В первую очередь, стоит контролировать каждый этап таможенной очистки, начиная с момента ввоза автомобиля в страну. Также покупателям следует запрашивать все документы, поданные на таможню, включая квитанции об оплате пошлин и сборов. Если документов нет, от сделки лучше отказаться, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.