После завершения миссии Crew-8, один из астронавтов NASA был доставлен в больницу, почувствовав недомогание. Сведения об этом размещены на сайте космического агентства США. Команда, в составе которой также находился российский космонавт Александр Гребенкин, благополучно вернулась на Землю, приземлившись у побережья Флориды.

Как сообщается, космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане неподалеку от штата Флорида в пятницу. После этого всех четверых членов экипажа, включая Гребенкина, доставили в медицинское учреждение города Пенсакола для стандартного обследования. Из-за ухудшения самочувствия одному из астронавтов NASA потребовалась госпитализация. Его имя не раскрывается, однако сообщается, что он находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии, и эти меры приняты в качестве предосторожности.

После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи остальные трое членов экипажа, в том числе Гребенкин, покинули Пенсаколу и отправились в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Запросы на предоставление дополнительной информации о состоянии госпитализированного астронавта, а также о результатах обследования других членов команды пока остаются без ответа со стороны NASA.

Экипаж миссии Crew-8, который находился на Международной космической станции (МКС) с марта 2024 года, включал в себя, помимо Гребенкина, еще троих астронавтов NASA: Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс. Возвращение на Землю состоялось 25 октября в 03:29 по времени восточного побережья США (10:29 по московскому времени), когда корабль Crew Dragon завершил миссию и благополучно приземлился.

Этап отстыковки Crew Dragon от МКС прошел 23 октября в 17:05 по времени восточного побережья США (00:05 мск 24 октября). Первоначально возвращение было запланировано на 8 октября, но несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий.

Миссия Crew-8 стала частью программы перекрестных полетов NASA и Роскосмоса. В рамках этой инициативы российские космонавты могут летать на американских кораблях, таких как Crew Dragon, а астронавты NASA — на российских «Союзах». В прошлом году Роскосмос подтвердил, что обе стороны намерены продолжать сотрудничество по этой программе, как минимум, до 2025 года.