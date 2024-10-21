В начале наступления украинских сил на Курскую область России американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) отозвала своих бойцов с этого направления после неудачи стремительного плана атаки. Об этом рассказал командир спецподразделения “Ахмат”, известный как “Аид”, в беседе с ТАСС.

По его словам, на стороне украинской армии в регионе действуют наемники из Польши и Грузии, входящие в так называемый иностранный легион Украины. Однако, судя по тому, как разворачиваются события, у иностранных бойцов не все идет по запланированному сценарию.

Впоследствии FOG вернула лишь ограниченные силы для участия в операциях в Курской области. Как отметил “Аид”, подразделения ВСУ, состоящие из иностранных наемников, не штурмуют города и села напрямую. Их основная задача — действовать как заградительные отряды, диверсионные группы и снайперы.

О том, что бойцы FOG принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, стало известно после того, как в августе компания опубликовала в социальных сетях фотографии своих сотрудников на поле боя в Курской области.