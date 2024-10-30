Прошедшие несколько лет принесли серьёзные перемены в семье братьев Меладзе. В 2022 году Константин и Валерий оказались в разных странах: продюсер Константин после расставания с Верой Брежневой отдыхал в Италии, а Валерий вместе с женой, певицей Альбиной Джанабаевой, провёл время в Испании и Америке. Именно о Константине и Вере поползли слухи об их разводе и разделе имущества, а в конце 2023 года Брежнева подтвердила, что их брак завершён.

Недавнее общение Альбины Джанабаевой с подписчиками в личном блоге подтвердило: связь с Брежневой окончена. В ответ на вопрос о бывших коллегах Джанабаева призналась, что поводов для общения становится всё меньше. Этим ответом она дала понять, что после развода Константина Вера автоматически перестала считаться частью семьи Меладзе.

Отношения между Брежневой и Джанабаевой всегда были сложными. Оба брата Меладзе, будучи в браках, закрутили романы с певицами, и обе истории породили споры в СМИ и среди фанатов. Валерий Меладзе после 20-летнего брака с Ириной, матерью его трёх дочерей, ушёл к Джанабаевой. А Константин, который воспитывал троих детей с Яной, тоже расстался с женой ради Веры. Обе пары долго жили в двойственных отношениях, пока окончательно не оформили свои новые союзы.

Семьи долго не могли принять этих женщин, и конфликты в их кругах лишь множились. В 2021 году Джанабаеву и Брежневу даже не пригласили на день рождения свекрови Меладзе. В частности, дети Валерия до сих пор не могут простить Альбину за прошлое. Валерий сумел найти баланс в сложившейся ситуации, тогда как Константин, видимо, устал от напряжённых отношений и разорвал брак с Брежневой, не объяснив причины.

После расставания с Меладзе Брежнева полностью сосредоточилась на своей карьере, особенно после отъезда из России. Однако её новые проекты не вызвали у публики восторга. Недавно она выпустила клип, где предстала в откровенном образе, исполняя страстный танец в сопровождении мускулистого партнёра. Зрители раскритиковали этот клип, задаваясь вопросом, почему после развода певица всё реже исполняет хиты, а её образы становятся всё более вызывающими.