Певица Вера Брежнева, покинувшая Россию, представила поклонникам свой новый образ, вызвавший горячие обсуждения. В социальных сетях она поделилась фотографией, на которой позирует в необычном наряде: бюстгальтер телесного цвета с декоративными элементами в виде глаз, черные трусы и капроновые колготки поверх них. В этом образе певица снялась для клипа на свою новую песню «Зупини».



Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Многие осудили откровенный стиль Брежневой, не приняв её выбор.

«Докатились, мадам. Что с ней случилось?» — такими были комментарии под публикацией, отражая недовольство части аудитории.

С критикой образа певицы выступил и музыкальный продюсер Павел Рудченко. По его мнению, карьера Веры Брежневой уже подошла к завершению, и, как он считает, единственным способом привлечь внимание для неё остаются откровенные образы.