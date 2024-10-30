Певица и актриса Валерия Астапова, известная зрителям по шоу “Голос” как Lera, рассказала о своей карьере и семейной жизни в интервью для Леди Mail. Сегодня она активно снимается в популярных проектах, таких как «Девушки с Макаровым» и «Беспринципные», где работает с известными актёрами — Дмитрием Нагиевым, Гошей Куценко и Павлом Майковым.

Особое место в её жизни занимает супруг Кирилл Астапов, также известный как музыкант Socrat. По словам Валерии, Кирилл — человек с твёрдыми принципами и сильным характером, и она бесконечно гордится его мудростью и поддержкой. Он всегда рядом, помогая ей готовиться к кастингам и репетировать сцены, хотя любовные сцены на экране ему даются непросто. Тем не менее, Кирилл ставит профессиональное развитие жены на первый план, поддерживая её карьеру.

Для сохранения гармонии в отношениях пара прибегает к помощи семейного наставника. Актриса проводит интересное сравнение, говоря: «Мы регулярно обслуживаем автомобили, проверяем их состояние. Почему бы не заботиться так же и о порядке в семье?»