Четыре года назад актриса Анастасия Уколова появилась в клипе известного российского музыканта Егора Крида, сыграв роль его бывшей возлюбленной. После выхода видео поклонники заговорили о том, что между артистами может быть роман. Однако недавно Уколова решила расставить все точки над «i» в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

«Там были какие-то непонятные намеки, но ничего серьезного не было», — пояснила актриса.

Она подчеркнула, что они с Кридом никогда не состояли в отношениях, хотя испытывали взаимную симпатию. По её словам, их дружеское общение могло бы перерасти во что-то большее, но этого так и не произошло.

Сам Егор Крид в прошлом году рассказывал о своих трудностях в личной жизни. Он старался встречаться с девушками, но ни одно свидание не привело к серьезным отношениям.

Последний раз музыкант был в отношениях с блогершей и певицей Валей Карнавал. Их роман закончился быстро и довольно публично: после расставания они неоднократно делали колкие замечания друг другу на глазах у поклонников. Теперь оба полностью сосредоточены на своих музыкальных проектах, но время от времени сталкиваются на различных мероприятиях.