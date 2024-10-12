Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлена в международный розыск), заочно арестованная по делу об оправдании терроризма, не признаёт свою вину, заявил её адвокат Леонид Соловьев. В интервью РИА Новости защитник отметил, что она категорически отвергает предъявленные ей обвинения.

Ранее, 10 июля, Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте телеведущей. Эта мера вступит в силу в случае её задержания на территории России или экстрадиции из-за рубежа. Обвинение связано с нарушением статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности и её оправдание, в том числе через средства массовой информации и интернет. Наказание по этой статье может составить от пяти до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

О том, что Лазарева объявлена в международный розыск, стало известно 11 октября. Комментируя это известие, сама телеведущая назвала его “неразберихой”.