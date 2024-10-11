Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признана физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ), объявлена в международный розыск. Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы, Лазарева разыскивается в рамках уголовного дела, касающегося оправдания терроризма.

Согласно материалам дела, Лазарева уже длительное время проживает за границей. В июле этого года Следственный комитет России заочно арестовал её, выдвинув обвинения в оправдании терроризма. Основанием для преследования стали её комментарии в одном из интервью, где она высказала своё отношение к ударам украинских беспилотников по российским территориям, заявив, что считает эти атаки ужасными, но радуется им.

Ранее, в июне, Лазарева была внесена в реестр террористов и экстремистов и объявлена в розыск. По последним данным, телеведущая постоянно проживает в Испании.

Кроме того, в сентябре стало известно, что Лазарева обжаловала в суде присвоенный ей статус иностранного агента, однако её жалоба была отклонена. Она заявила, что этот статус мешает ей продолжать профессиональную деятельность.