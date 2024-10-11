Телеведущая Татьяна Лазарева (признана физлицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала новость о своем объявлении в международный розыск, назвав сложившуюся ситуацию “неразберихой”. В своем видеообращении в Telegram она отметила, что сперва “разберется с происходящим”, а уже потом будет давать дальнейшие комментарии прессе.

Лазарева оказалась в центре внимания 11 октября, когда стало известно, что она была объявлена в международный розыск в связи с уголовным делом об оправдании терроризма. Согласно материалам, опубликованным ТАСС, дело против нее было возбуждено еще в июле, а позже она была заочно арестована.

Известно, что с февраля 2022 года Лазарева проживает в Испании. Вскоре после отъезда из России, в июле того же года, она была официально признана иностранным агентом. Причиной этого стало заявление о том, что источником финансирования ее деятельности является Украина.