Эксперт по кибербезопасности Александр Хаминский заявил, что возможности Telegram по сбору данных пользователей ограничиваются лишь номером телефона и примерным местоположением. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что на текущий момент мессенджер может передавать лишь такие сведения, и этого недостаточно для компетентных органов.

По его словам, в будущем, с обновлениями приложения, Telegram потенциально может начать собирать больше информации о пользователях. Однако на данный момент законодательство разных стран регулирует, какие именно данные могут быть переданы властям.

Ранее Павел Дуров, основатель Telegram, сделал заявление о том, что готов сотрудничать с властями, предоставляя данные пользователей, нарушающих законы. Однако, по мнению Хаминского, эти обещания могут остаться не более чем формальностью, особенно учитывая, что многие пользователи, занимающиеся незаконной деятельностью, используют поддельные сим-карты.

Telegram уже обещал передавать данные пользователей по запросам спецслужб. В частности, речь идет о раскрытии номеров телефонов и IP-адресов в ответ на официальные юридические запросы, как это отметил Дуров в одном из своих заявлений.