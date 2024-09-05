В ответ на ограничения, введённые российскими властями в отношении YouTube, отечественные видеохостинги предложили блогерам новые инструменты для переноса контента. Среди таких сервисов — VK Видео с функцией VK Video Transfer, Rutube с возможностью «Перенос видео с YouTube», а также новый видеохостинг «Платформа», который добавил раздел «Импорт видео». Эти решения должны помочь пользователям перенести свои видео с международной платформы на российские аналоги.

Однако, как сообщает издание «Код Дурова», YouTube начал активно препятствовать работе этих сервисов. Видеохостинг ввел технические ограничения, мешающие массовому скачиванию видео, что затрудняет импорт контента на другие платформы. Представители российских видеохостингов подтвердили эту информацию, отмечая, что YouTube явно недоволен тем, что блогеры массово переходят на местные альтернативы.

Пресс-служба видеохостинга «Платформа» сообщила, что YouTube блокирует действия, связанные с массовым скачиванием видео, что существенно замедляет процесс переноса контента. В результате блогеры сталкиваются с увеличением времени ожидания, так как платформы вынуждены адаптироваться к новым ограничениям.

Эти меры YouTube также затронули сервисы, которые предоставляют возможность скачивания видео не только для импорта на другие платформы, но и для личного использования. В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров подтвердили, что блокировки касаются всех сервисов, которые работают с большим объемом видеофайлов.

Таким образом, противостояние между российскими видеохостингами и YouTube продолжается, и пользователям предстоит адаптироваться к новым условиям, в которых доступ к их собственному контенту может быть ограничен.