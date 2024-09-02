В Мирнограде, городе на территории Донецкой Народной Республики, российская авиация провела операцию против временного лагеря украинского спецподразделения “Сафари”. По данным источников, целью стал бывший ресторан, который использовался украинскими силами как база.

На кадрах, которые появились после удара, видно разрушенное здание, окруженное обломками и руинами. Этот авиаудар привел к значительным потерям среди личного состава украинских сил.

“Сафари” — это элитное подразделение украинской полиции, которое выполняет задачи по проведению рейдов, аресту подозреваемых и поддержанию жесткого контроля на занятых территориях.

По предварительной информации, в результате удара погибло более десяти человек, еще около двадцати получили ранения.