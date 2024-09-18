Российские войска нанесли серию точных ударов по позициям украинских спецназовцев в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». 18 сентября в Волчанске российская авиация использовала три авиабомбы ФАБ-1500, что привело к значительным потерям среди бойцов нацгвардии Украины. Удары были нанесены с коротким временным интервалом, что не оставило противнику возможности покинуть здание до его разрушения.

Ранее российская армия применяла и более мощное оружие. Два месяца назад впервые была использована ФАБ-3000, которая поразила воинские части в Волчанске, расположенные в многоэтажном здании. На следующий день атака повторилась, и еще одно здание в Липцах, где находились украинские военные, было уничтожено.

Военный корреспондент Александр Сладков также отметил, что при необходимости российская армия способна задействовать еще более мощные боеприпасы, такие как ФАБ-9000. Эта бомба была применена только однажды — во время чеченской кампании, и её последствия для противника оказались катастрофическими.

Таким образом, российская армия продолжает использовать мощное вооружение для нанесения разрушительных ударов по ключевым позициям украинских сил.