В Норвегии проведены первые испытания гиперлупа

Развитие новой формы общественного транспорта, заключающейся в капсуле, движущиеся под действием магнитных полей по максимально разгерметизированным трубам, достигло значительных успехов на севере королевства Нидерланды. Об этом в понедельник (9 сентября) заявил представитель компании, разрабатывающей эту технологию. Источник: Associated Press.

В процессе испытания на полигоне транспортная капсула для высокоскоростной транзитной системы зависла в воздухе и пронеслась по трубе. AP отмечает, что ранее эту идею транспортировки людей и грузов продвигал Илон Маск.

«Итак, сегодня, по итогам первого успешного испытания, мы смогли поднять транспортное средство в воздух, а также включить систему наведения и двигательную установку», – сообщил для «Ассошиэйтед пресс» Маринус ван дер Мейс, содиректор норвежской компании Hardt, занимающейся разработкой гиперлупа.

Скоростной наземный транспорт

Простирающаяся на 420 метров транспортная труба Европейского центра Hyperloop образована 34-мя отдельными секциями, большая часть которых имеет диаметр 2,5 метра. Вакуумный насос откачивает воздух в этой трубе, чтобы снизить внутреннее атмосферное давление. Это позволяет снизить воздушное сопротивление и обеспечивает капсулам возможность движения с высокой скоростью.

Разработчики гиперлупа планируют, что их капсулы будут мчаться по трубам со скоростью, превышающей 700 км/ч. Сторонники проекта говорят, что он намного эффективнее коротких авиарейсов, высокоскоростных ж/д линий и грузового автотранспорта, но потребует существенных инвестиций в инфраструктуру.

До сих пор, учитывая ограниченное пространство испытательного полигона, скорость разгона капсулы была скромной.

«Как только транспортная капсула заняла свое место в трубе, мы запустили ее с ускорением, аналогичным разгону поезда метро, ​​до максимальной скорости около 30 км/ч на дистанцию около 100 метров по трубе», – добавил Ван дер Мейс.

Тем не менее, это был ответственный важный этап, требовавший осторожного подхода.

«Самое сложное, что мы сейчас делаем – тестируем все эти функции вместе. Левитация, движение, наведение, все эти функции мы теперь способны выполнять как оркестр, заставляя их работать совместно», – объяснил Рул ван де Пас, коммерческий директор Hardt Hyperloop.

Единственный разработчик в Европе

Маск впервые предложил аналогичную идею более десяти лет назад, предположив, что новый транспорт позволит доставлять пассажиров на 645 километровую дистанцию от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско всего за 30 минут. С той поры инженерные команды по всему миру пытались воплотить эту идею в жизнь.

«Чтобы реализовать гиперлуп как систему мобильной транспортировки, у нас есть очень сложная головоломка, требует разработки технологий, внедрения новой политики, а также государственно-частного сотрудничества, и это то, что нужно больше всего», – заявил Ван де Пас. «В Hardt мы будем готовы осуществлять пассажирские перевозки к 2030 году».

Тем не менее, некоторые эксперты настроены скептически. Когда в марте 2024-го был открыт норвежский испытательный полигон гиперлупа, профессор Роберт Ноланд из Ратгерского университета (США) заявил, что создание необходимой инфраструктуры для проекта Huperloop обойдется слишком дорого, назвав это «еще одним примером того, как политики гоняются за ярким объектом».

В 2016-м власти Дубая подписали соглашение с базирующейся в Лос-Анджелесе компанией Hyperloop One с целью изучения возможности строительства линии гиперлупа между Дубаем и Абу-Даби, столицей Эмиратов.

Официальное объявление об этой сделке состоялось на верхнем этаже Бурдж-Халифа, самого высотного здания в мире, с панорамным видом на горизонт футуристического города, которое служит одновременно фоном и знаком стремления Дубая первым устремиться в будущее.

Но, как и многие прежние громогласные заявления дубайских властей, идея эмиратского гиперлупа за последние годы сошла на нет, поскольку ни одна линия так и не была построена. А американская Hyperloop One прекратила свою деятельность в декабре 2023-го.