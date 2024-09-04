Многим курортам Турции предрекают скорое опустение, и причиной этого называют стремительный рост цен на отдых. Британское издание Express сообщает, что туристы сталкиваются не только с увеличившимися ценами на гостиницы, но и с подорожанием услуг и товаров в стране.

Многие туристы поделились примерами того, как повысились цены на привычные развлечения. Например, за экскурсию на катере теперь приходится платить около 13 тысяч рублей, а обычный бургер в кафе быстрого питания обходится в 580 рублей. Это вызывает у отдыхающих недоумение и раздражение, так как ранее Турция была известна как одно из бюджетных направлений.

В частности, рост цен стал особенно заметен в курортных городах Мармарисе и Ичмелере. По словам одной туристки, в августе она была удивлена пустыми ресторанами и развлекательными заведениями. Она даже подумала, что учебный год в Турции уже начался, хотя на дворе был еще конец лета. Это стало для нее очевидным признаком того, что высокие цены отпугивают многих отдыхающих.

Еще один турист заявил, что 2024 год станет для него последним, когда он выбрал Турцию в качестве места для отдыха. По его словам, он неоднократно сталкивался с обманом, а официальные цены на услуги и еду показались ему неприемлемо высокими. Это мнение разделяют и многие другие туристы, которые все чаще жалуются на снижение качества отдыха и высокие расходы.

Особенно заметными стали опустевшие улицы Анталии, где, по словам отдыхающих, местные жители все чаще требуют оплату в евро вместо местной валюты — турецких лир. Это вызывает неудобства и создает ощущение недоступности для многих туристов.

Кроме того, звучат жалобы на ужесточение социального климата в некоторых турецких городах. Туристы рассказывают о неприятных инцидентах, включая случаи жестокого обращения с животными, что также подрывает привлекательность курортов.

Ранее россиянка призвала выбирать Турцию вместо Адлера для отдыха, однако, как оказалось, на турецких курортах тоже далеко не все гладко.