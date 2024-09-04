Туристка, вернувшаяся с отдыха в Адлере, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой навести порядок на курорте и вернуть уплаченный курортный сбор. Об этом сообщает “МК” со ссылкой на издание SOCHI1.RU. Женщина, по имени Юлия Шайдт, рассказала, что отдыхала в Адлере с 23 августа по 3 сентября, потратив на отпуск 250 тысяч рублей. Однако, по её словам, отдых оказался настолько неудачным, что она не только разочаровалась, но и решила обратиться за помощью к главе государства.

Юлия пожаловалась на антисанитарные условия, грязное море и неприятный запах канализации, который сопровождал её на протяжении всего отдыха. Девушка утверждает, что в море даже плавала дохлая рыба, а вдоль береговой линии стояла сильная вонь. Она отметила, что ни один из её предыдущих отпусков не был настолько неудачным.

Кроме того, туристка описала состояние отеля и близлежащих санаториев. По её словам, множество отдыхающих страдали от пищевых отравлений – их тошнило и рвало, а сама Юлия испытывала проблемы с желудком. На улицах курортного городка Адлера, по её словам, царила грязь, были разбросаны окурки и мусор, что лишь усугубляло впечатление от отдыха.

В своём обращении Юлия попросила президента разобраться с проблемами в Адлере, особенно с ситуацией вокруг канализации и антисанитарии. Она выразила возмущение тем, что, по её мнению, отдыхающие страдают от плохого состояния города и неблагоприятных условий для жизни и отдыха.

В завершение туристка назвала свой отпуск испорченным и посоветовала всем потенциальным туристам выбирать для отдыха курорты Турции, где, по её мнению, предоставляют более качественный сервис за те же деньги.