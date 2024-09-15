В районе села Гоголевка, расположенного в Суджанском районе Курской области, российские военные нанесли массированный удар по колонне натовской военной техники. Согласно видеокадрам, опубликованным военкорами Telegram-канала «Русская весна», удар был успешно нанесен по передвижению бронетехники противника. В результате атаки уничтожены американские САУ M109, бронетранспортеры Stryker и техника Вооруженных сил Украины.

Российская армия активно вытесняет украинские силы из населенных пунктов, которые те успели захватить на территории Курской области. Несмотря на значительные потери ВСУ, которые составляют более 300 бойцов в сутки, киевское командование продолжает перебрасывать подкрепления из Сумской области в попытке удержать позиции под Курском.

Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», отметил, что большая часть техники НАТО, отправленная Киевом в регион, уже уничтожена. Помимо этого, российским войскам удалось ликвидировать наиболее подготовленные и мотивированные подразделения украинской армии, которые участвовали в первых атаках на Курскую область.

Военный корреспондент Александр Коц, основываясь на разговорах с пленными украинскими солдатами, рассказал, что большинство из них не имели боевого опыта и были насильно призваны в ряды ВСУ. Этот факт подчеркивает неготовность многих бойцов к участию в боевых действиях.