После презентации нового iPhone 16 от Apple, прошедшей 9 сентября, китайские пользователи и рыночные аналитики выразили разочарование и критику в адрес компании. На это обратило внимание агентство Reuters, отметив, что многие пользователи социальных сетей в Китае недовольны отсутствием значительных инноваций в новом устройстве и тем, что функции искусственного интеллекта (ИИ) не будут доступны на iPhone для китайского рынка.

Многие пользователи китайской платформы Weibo выразили недовольство в резкой форме. Один из комментаторов задал риторический вопрос: «Какой смысл покупать смартфон, если нельзя использовать ИИ?» Другие критики и вовсе заявили, что без интеграции ИИ, новый iPhone должен стоить в два раза дешевле. Разочарование пользователей связано с ожиданиями, что Apple предложит более инновационные решения, а отсутствие ключевых функций для Китая усугубило эту ситуацию.

Кроме пользователей, разочарование затронуло и инвесторов. Акции Apple снизились на один процент на премаркете во вторник после презентации. Аналитики отмечают, что анонс был полон обещаний, которые отложены на будущее. Аналитик компании Needham, Лора Мартин, саркастично прокомментировала ситуацию: «Основное послание Apple для iPhone 16 — следующий год будет лучше».

Возможно, особенно болезненным для Apple стал тот факт, что на следующий день, 10 сентября, китайская корпорация Huawei представила новый флагманский смартфон Mate XT, который складывается втрое. Этот гаджет привлек внимание не только уникальными возможностями, но и высокой ценой — минимум 19 999 юаней (около 256 тысяч рублей).

Сравнение двух презентаций подчеркивает контраст между инновациями Huawei и реакцией на новый iPhone 16. Китайские пользователи видят в этом не только технологическое соревнование, но и влияние на выбор, который они сделают в пользу одного из двух гигантов. Ситуация подчеркивает важность удовлетворения ожиданий локального рынка, где потребители требуют передовых технологий, таких как искусственный интеллект, который, по их мнению, становится неотъемлемой частью современных устройств.

Таким образом, Apple оказалась под огнем критики за недостаток нововведений, а конкуренты, такие как Huawei, в свою очередь, пользуются этой возможностью, предлагая новые впечатляющие решения.