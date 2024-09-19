Южнокорейская спортсменка Ким Е Джи, завоевавшая серебро на Олимпийских играх 2024 года в Париже, недавно снялась для модного журнала Vogue Korea. Снимки спортсменки были опубликованы на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В новой фотосессии 31-летняя чемпионка предстала в образах, которые подчеркивают её стиль и смелость.

На одном из фото Ким Е Джи позирует с пистолетом в руках, одетая в чёрный спортивный костюм. Образ состоит из укороченной кофты, обнажающей живот, и брюк с резинкой на талии. Она дополнила свой наряд бейсболкой, черными серьгами и маникюром того же цвета. Специальные очки и выразительный макияж добавили ей дерзости и уверенности.

Также в фотосессии она примерила несколько стильных луков. Среди них — серая юбка-карго в сочетании с дутым жилетом и высокими сапогами на каблуках. В другом образе Ким Е Джи предстала в джинсовых шортах-бермудах, бежевой куртке и массивных кроссовках.

Её спортивные достижения также достойны внимания. На Олимпиаде-2024 в Париже она завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. В том же году на Кубке мира в Баку спортсменка одержала победу в стрельбе с дистанции 25 метров.

Особую известность Ким Е Джи получила не только благодаря спортивным достижениям, но и благодаря уникальному стилю. Во время соревнований в Париже она появилась на стрельбище в черных узких брюках, ветровке Fila и специальной спортивной обуви, держа в руках маленькую игрушку — слоненка, подаренного её пятилетней дочерью. Этот трогательный момент быстро разошёлся по интернету, сделав спортсменку еще более популярной среди поклонников.

Ким Е Джи удаётся не только быть успешной спортсменкой, но и оставаться яркой личностью, совмещая спорт и моду, что делает её уникальной фигурой на мировой арене.