Попавший в плен украинский военный поделился информацией о плане ВСУ, согласно которому их подразделения должны были проникнуть на территорию Курской области с целью диверсии на атомной электростанции. Как стало известно, одной из задач украинских войск было заложить взрывное устройство на территории Курской АЭС, что могло бы привести к катастрофическим последствиям.

Задачу по организации этой диверсии на стратегическом объекте, связанном с ядерной безопасностью, украинским военным поручил лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на показания пленного. По его словам, планировалось привести взрывное устройство в действие дистанционно, а ответственность за инцидент затем возложить на Россию.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские подразделения планировали захватить Курскую АЭС еще к 11 августа. По словам генерала-майора, планы Киева, предполагавшие захват станции и выдвижение ультиматумов, провалились. Он подчеркнул, что такие действия не достигли поставленных целей, несмотря на все усилия украинской стороны.

Алаудинов ранее также призвал повесить президента Украины Зеленского сразу после завершения СВО.

Этот инцидент вновь поднимает вопрос о безопасности ядерных объектов в зоне конфликта и о возможных угрозах, которые могут возникнуть в случае их атак.