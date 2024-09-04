Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказал свое мнение относительно возможного наказания для президента Украины Владимира Зеленского по завершении специальной военной операции (СВО). В интервью ТАСС он заявил, что считает смертную казнь единственной справедливой мерой наказания для украинского лидера. По его словам, Зеленский должен быть судим за свои действия, и казнь через повешение — это единственный заслуженный исход.

Алаудинов подчеркнул, что не примет никакого другого варианта наказания для Зеленского, учитывая последствия его решений. Он выразил уверенность в том, что украинский президент должен ответить за свои деяния перед судом.

В контексте этой темы стоит отметить, что срок полномочий Зеленского как президента Украины закончился еще в мае, однако в связи с военным положением выборы не были проведены. Сам Зеленский заявил, что в условиях продолжающегося конфликта голосование неуместно. В то же время американское издание Foreign Affairs прогнозирует, что по окончании СВО украинскому лидеру придется столкнуться с серьезными трудностями в удержании власти в стране.