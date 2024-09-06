Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по позициям украинских войск в приграничном районе Курской области. Министерство обороны опубликовало видео, на котором видно, как самолёт взлетает и выпускает бомбы с особыми модулями наведения.

Целью атаки стали скопления живой силы и техники противника. Хотя подробности о потерях украинской стороны не сообщаются, ясно, что удар был направлен на ослабление их позиций в регионе.

Вот уже более месяца в Курской области продолжаются бои с украинскими формированиями, проникшими на территорию России. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент Владимир Путин назвал обязанностью российских военных изгнать эти силы, подчёркивая важность защиты родной земли.

Ситуация остаётся напряжённой, но действия российских военных свидетельствуют о решимости обеспечить безопасность границ. Жители региона надеются на скорейшее восстановление мира и стабильности.