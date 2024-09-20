Российские военные вступили в радиоигру с противником, чтобы обнаружить и взять под контроль его опорный пункт. В Минобороны РФ рассказали, что данная операция позволила обмануть противника и добиться решающего успеха.

Суть маневра заключалась в передаче ложных сообщений по радиосвязи украинским солдатам. Эти дезинформационные передачи сбили с толку бойцов ВСУ, и в результате они попали под плотный обстрел. Значительная часть украинских пехотинцев была уничтожена ещё до начала основного штурма. После этого российские подразделения начали атаку, в ходе которой украинские силы не смогли удержать свои позиции и были вынуждены отступить.

Эта операция стала частью более широкой кампании российских войск, в ходе которой также были поражены ключевые объекты инфраструктуры противника. Среди них центр связи Главного управления разведки Украины, а также аэродромные объекты и скопления техники и личного состава на территориях в 142 районах.

Подобные успешные операции демонстрируют эффективность тактических решений и действий российской армии, которая ослабляет противника и обеспечивает себе дополнительные преимущества.