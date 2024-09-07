В России некоторые пользователи продолжают свободно заходить на видеохостинг YouTube, несмотря на ограничения. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил, что это связано со спецификой блокировки, осуществляемой по IP-адресам. По его словам, замедление работы YouTube происходит не по привычной технологии блокировки домена, а с использованием IP-адресов, что позволяет отдельным пользователям обходить ограничения.

Щельцин отметил, что у YouTube разные версии для мобильных устройств, планшетов и десктопов, каждая из которых имеет свои IP-адреса. Именно это может быть причиной того, что у некоторых пользователей мобильные версии работают без перебоев. Кроме того, эксперт подчеркнул, что сам не замечал значительного замедления работы мобильной версии YouTube, что также может свидетельствовать о разделении трафика по разным IP-адресам.

Артем Геллер, разработчик сайта Kremlin.ru, добавил, что на доступ к YouTube могут влиять технические нюансы работы провайдеров и операторов. Он объяснил, что некоторые операторы могут предоставлять более быстрый доступ к сервису в рамках конкурентной борьбы, используя свои технические возможности. Это объясняет, почему у части пользователей YouTube продолжает работать быстрее, чем у других. Также возможно, что сама платформа YouTube обновила серверную инфраструктуру, что могло повлиять на доступность сервиса.

Технические причины, по словам экспертов, играют ключевую роль в том, что видеохостинг продолжает функционировать у некоторых пользователей.