На удары по своей территории западным оружием Россия может и имеет полное право ответить ядерным ударом. Такое заявление сделал политолог Сергей Караганов, передает «Коммерсантъ».

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике подчеркнул необходимость пересмотра ядерной доктрины России, предложив ввести понятие «ядерная эскалация» для того, чтобы потенциальные противники знали о готовности России применить данный вид оружия в случае угрозы.

Политолог уверен, что главная цель ядерной доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены в решимости России использовать ядерное оружие при необходимости. Если это не будет сделано, мир может оказаться втянутым в бесконечную череду войн.

Ранее, 1 сентября, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков также говорил о возможных изменениях в ядерной доктрине. Он упомянул, что пересмотр политики в области ядерного сдерживания будет основываться на анализе последних мировых конфликтов и реакции Запада на действия России в рамках специальной военной операции (СВО). По словам Рябкова, изменения будут отражены в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», который четко определяет параметры использования ядерного оружия.

Такие заявления вызывают большой резонанс, поскольку вопрос о применении ядерного оружия всегда остается одним из самых острых в международной политике. Готовность России пересмотреть свою ядерную доктрину, на фоне текущей мировой ситуации, демонстрирует серьёзность намерений и попытку удержать потенциальных противников от дальнейших эскалаций.