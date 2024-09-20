Видеохостинг YouTube вновь стал доступен для части пользователей в России, как сообщается в Telegram-канале «Эксплойт». По информации издания, пользователи интернета из разных уголков страны подтвердили, что YouTube снова работает в обычном режиме.

Эту информацию также подтвердило издание «Чемпионат», отметив, что у некоторых сотрудников видеоплатформа стала загружаться без необходимости использовать сторонние сервисы.

Ранее операторы связи обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобами на ухудшение работы YouTube в России, что негативно сказалось на малых региональных провайдерах — абоненты начали переходить на услуги сотовых операторов из-за более стабильного доступа к платформе.

Кроме того, Роскомнадзор через подведомственный ему Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) потребовал от провайдеров прекратить попытки обхода замедления работы YouTube.