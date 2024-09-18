Идил Билген, недавно получившая титул «Мисс Турция», столкнулась с волной критики в социальных сетях. По данным The Daily Mail, пользователи упрекали её за якобы «мужеподобную» внешность. Некоторые недоброжелатели утверждали, что она выиграла конкурс не благодаря своим внешним данным, а благодаря связям, так как её отец является послом Турции в Киеве.

Критики Билген, которые затравили победительницу, уверены, что она не достойна титула. Они требуют вернуть корону и выбрать новую “Мисс Турция”. Однако вряд ли они добьются успеха.

Несмотря на критику, Билген теперь будет представлять Турцию на международном конкурсе «Мисс мира». Этот престижный конкурс, который проводится ежегодно, является одним из старейших мероприятий в мире красоты и входит в «большую четвёрку» наряду с конкурсами «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

Конкурс «Мисс мира» — это не только смотр красоты, но и площадка, где представительницы разных стран демонстрируют свои таланты, интеллект и социальную активность, что делает его особенным среди подобных мероприятий.