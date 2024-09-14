Россия внесла значительные изменения в свои беспилотники-камикадзе «Герань», оснастив их SIM-картами и антеннами для улучшения навигации. По данным издания Business Insider, такие обновления значительно повышают точность атак дронов.

Старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг пояснил, что модернизированные дроны теперь могут использовать сигналы мобильных сетей для определения своего местоположения. С помощью метода триангуляции они передают данные через вышки сотовой связи, что даёт возможность более точно координировать удары и планировать их с большей эффективностью.

Однако, как отметил Уотлинг, у этого метода есть свои уязвимые стороны. Использование SIM-карт в дронах может сделать их более уязвимыми для отслеживания, так как движение мобильного телефона на скорости около 350 км/ч может вызвать подозрения и привести к отключению SIM-карт, используемых для этих операций.

Таким образом, хотя новые технологии улучшают эффективность дронов, они также создают дополнительные риски для их обнаружения и нейтрализации.