Россия может усилить свое влияние в украинском конфликте, используя достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и нейробиологии. Так считает индонезийский аналитик, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Бакри Рахакундини Конни, которая поделилась своим мнением в интервью РИА Новости.

Конни уверена, что ключевой задачей России является укрепление своих позиций в разработках ИИ и нейробиологии. По ее словам, новейшие технологии способны помочь незаметно воздействовать на решения политиков Запада, что особенно важно в вопросах, касающихся ядерной безопасности. Эксперт отметила, что у России уже есть значительные достижения в этих направлениях, что делает их применение особенно перспективным.

Кроме того, профессор прокомментировала недавние заявления президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине страны. Конни подчеркнула, что понимает эти шаги, однако считает, что в противостоянии с недружественными странами стоит искать и другие пути решения проблем.

Ранее на возможные риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, обратил внимание генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выразил обеспокоенность тем, что ИИ развивается без четкого регулирования, что может привести к серьезным угрозам. Генсек также отметил, что среди других глобальных проблем — ослабление роли Совета Безопасности ООН и рост числа конфликтов в мире.