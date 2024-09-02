В Курской области российские войска успешно отразили попытку захвата позиций со стороны боевиков ВСУ, рассказал сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, который возглавляет спецназ “Ахмат”.

«Противник пытался прорваться на наши позиции, где находятся наши бойцы. Однако они справились так эффективно, что с той стороны были слышны только крики и визги», рассказал Алаудинов. Он также отметил, что украинские военные до сих пор не смогли эвакуировать всех раненых с поля боя, что усложняет гуманитарную ситуацию.

Ранее генерал-майор сообщил о продолжительных боях в Курской области, где подразделение «Ахмат» сражалось с солдатами ВСУ почти 11 часов на двух участках фронта. По его словам, украинские войска понесли значительные потери, что ослабило их боеспособность в регионе.

Кроме того, Алаудинов подчеркнул, что ВСУ используют беспилотные летательные аппараты «Баба-яга» для распыления неизвестного газа над территорией Курской области. Этот метод создает дополнительные сложности для российских сил и требует принятия оперативных мер по противодействию.

Ситуация в Курской области остается напряженной, и российские войска продолжают укреплять свои позиции, предотвращая дальнейшие попытки захвата территории со стороны противника. Генерал-майор Алаудинов заверил, что спецназ «Ахмат» готов к любым вызовам и продолжит эффективно защищать границы страны.