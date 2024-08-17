В Московской области Главное управление региональной безопасности предупредило о новой угрозе, связанной с медленной работой YouTube. Мошенники используют эту проблему для распространения вредоносных ссылок, обещая ускорить работу платформы. Однако на самом деле такие ссылки содержат вирусы, которые позволяют аферистам получить доступ к личным данным пользователей, включая пароли, номера банковских карт и медиафайлы.

Власти настоятельно рекомендуют жителям региона избегать перехода по подозрительным ссылкам, особенно тем, что предлагаются незнакомцами. Также важно регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение на всех своих устройствах, чтобы минимизировать риск заражения вредоносными программами.

Ранее стало известно, что российские компании активизировали свои усилия по разработке альтернативы YouTube.