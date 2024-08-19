Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, обвинила западные СМИ в сокрытии преступлений киевского режима и участии в дестабилизации обстановки в регионе. По её словам, западные журналисты, действуя на оккупированных российских территориях, способствуют реабилитации нацизма и создают подходящий фон для оказания Украине поддержки со стороны Запада. Заявление Захаровой было опубликовано на сайте МИД РФ.

Захарова указала, что миссия медийного “десанта” направлена на защиту действий Украины, игнорирование её нарушений прав граждан и манипулирование мировым общественным мнением. Она также обратила внимание на активную роль западных СМИ в гибридной войне против России, упомянув о публикации постановочных сцен с участием военнопленных и мирных жителей.

Ранее власти РФ выразили беспокойство по поводу действий корреспондентов издания Washington Post в Курской области, где журналисты освещали ситуацию в городе Суджа, путешествуя в сопровождении украинских военных. Одновременно поступила информация о постановочной съемке в Сумской областной больнице, в которой участвовали иностранные журналисты, направленной на обвинение России в обстрелах мирного населения Курской области.