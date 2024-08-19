Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) задействовал иностранных журналистов для участия в постановочной съемке в Сумской областной больнице, направленной на обвинение российских военных в атаках на мирное население Курской области. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

По словам источника, 17 августа в больницу были доставлены пленные, как военнослужащие, так и гражданские. Их разместили на койках и приступили к постановочной “оказании помощи” на камеры, присутствовавших там иностранных журналистов. Затем пленные под видеозапись призывали российских военных прекратить огонь по мирным объектам в районе Суджи и по самой больнице.

Источник отметил, что после завершения съемок многих пленных вывезли из медицинского учреждения. В больнице также находится множество раненых украинских бойцов, но система здравоохранения в Сумской области уже не справляется с нагрузкой.

Эти действия происходят на фоне массированной атаки ВСУ на приграничные территории России, начавшейся 6 августа. Украинские войска вторглись в Курскую область, но позже были вытеснены. Ситуация также остается напряженной в Белгородской и Брянской областях.