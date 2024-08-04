YouTube внедрил ограничения на воспроизведение видео высокого качества в нескольких популярных веб-браузерах, о чём сообщает ТАСС. Пользователи Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser столкнулись с трудностями при просмотре контента в HD качестве. Однако такие видео остаются доступными без ограничений в «Яндекс.браузере» и настольной версии Safari.

О проблемах с воспроизведением видео в высоком качестве ранее заявлял Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике. 25 июля он отметил, что скорость загрузки видео в десктопных версиях сначала снизится на 40%, а затем достигнет 70%. Эти изменения предположительно связаны с попытками регулировать интернет-трафик и уменьшить нагрузку на серверы в часы пик.

Такие меры могут негативно сказаться на пользовательском опыте, поскольку многие полагаются на YouTube для просмотра образовательных курсов, развлекательного и профессионального контента в хорошем качестве. В свете этих изменений возникает необходимость адаптации к новым условиям просмотра или поиска альтернативных платформ для потребления видеоконтента.

Помимо прямого воздействия на пользователей, такие шаги также могут повлиять на контент-мейкеров, которые зависят от качества видео для привлечения и удержания аудитории. Снижение доступного качества видео может привести к сокращению просмотров и взаимодействия с видео, что негативно скажется на монетизации контента.

В долгосрочной перспективе это решение YouTube может стать предметом дискуссий среди регуляторов и пользователей, особенно если оно будет воспринято как попытка неоправданно ограничить доступ к информации. Общественность и профессиональные сообщества уже начинают выражать своё недовольство и требуют от компании более тщательного рассмотрения потребностей и ожиданий своих пользователей.