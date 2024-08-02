Александр Коваленко, известный украинский военно-политический обозреватель, в своём Telegram-канале «Злой одессит» поделился мнением о стратегическом использовании ВСУ американских истребителей F-16, полученных от Запада. Согласно его словам, истребители будут применяться на украинском фронте ограниченно и целенаправленно, а не как средство для радикального изменения хода военных действий.

Коваленко утверждает, что F-16 будут интегрированы в систему противовоздушной обороны, используя ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, способные поражать цели на расстояниях до 150-180 километров. Эксперт отмечает, что такое использование самолётов отличается от их первоначального назначения, предполагавшего действия в другом операционном контексте.

Он также подчеркивает, что истребители, вероятно, не будут отправлены непосредственно в зону самых ожесточенных боев, учитывая их ограниченное количество и необходимость в бережном использовании. Выбор такой тактики подчеркивает стремление Украины использовать эти самолеты для достижения конкретных, стратегически важных целей, а не для непосредственного участия в широкомасштабных боевых операциях.

Не исключено, что истребители Киев использует для ударов по Крымскому полуострову, сделал предположение Коваленко.