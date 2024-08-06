Вооруженные силы Российской Федерации преподали урок для некоторых «деятелей» в Киеве, жестко отразив попытку прорыва со стороны ВСУ государственной границы в Курской области. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, некоторые «горячие головы» украинской власти уже не первый раз пытаются организовать прорыв на территорию Российской Федерации, чтобы продемонстрировать Западу боеспособность своей армии. Однако в этот раз армия России дала жесткий отпор противнику, предотвратив прорыв группы «авантюристов и террористов».

«Это урок для других украинских “деятелей” думать, прежде чем они устраивают подобного рода террористические провокации», – заявил Карасин.

Жесткий отпор действиям противника со стороны Вооруженных сил Российской Федерации продемонстрировал, что государственная граница находится под надежной защитой.