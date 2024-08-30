Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ»), подведомственный Роскомнадзору, отреагировал на сообщения о том, что российские интернет-провайдеры начали разрабатывать собственные решения для ускорения доступа к YouTube в России. Надзорный орган предупредил компании о недопустимости подобных действий, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на издание Hi-Tech Mail.ru.

Проблемы начались после того, как в августе 2024 года доступ к YouTube в России был искусственно замедлен. Это вызвало волну недовольства среди пользователей, многие из которых стали отказываться от услуг провайдеров из-за плохого соединения с видеохостингом. В ответ на это операторы связи решили самостоятельно улучшить доступ к YouTube, используя технологию перенаправления трафика с российских серверов Google, столкнувшихся с проблемами обслуживания, на европейские.

Как отмечает Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на юристов, такие действия провайдеров являются законными, так как YouTube не заблокирован и не запрещен на территории России. Однако вскоре после объявления о намерении ускорить работу видеохостинга, компании начали получать от ГРЧЦ уведомления с предупреждением. В центре пояснили, что изменение маршрутизации трафика может нарушить техническую возможность быстрого ограничения доступа к ресурсу в случае необходимости.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев объяснил, что ограничение работы YouTube в России связано с враждебной политикой руководства платформы. По его словам, YouTube активно удаляет российские ресурсы, продвигая при этом контент оппонентов и врагов. В то же время Медведев признал, что замедление доступа к ресурсу не является идеальным решением.