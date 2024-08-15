В деревне Мартыновка Курской области зафиксировано по-настоящему удивительное спасение. Местный житель Виталий Скибин благодаря решимости своей бабушки избежал гибели от рук украинских боевиков, сообщает РИА Новости.

Военное вторжение украинских войск заставило Скибина отправиться к своей бабушке, Татьяне Васьковой, чтобы защитить её в условиях растущей опасности. Однако ситуация обострилась, когда после обстрела местности боевики ворвались в дом, где находился Скибин Боевики связали Виталия и начали угрожать ему расправой.

В момент, когда нападавшие отвлеклись на грабеж соседних домов, Татьяна Васькова, которая как раз отлучалась на огород, не потеряв присутствия духа, вернулась в дом и освободила внука, перерезав веревки и скотч. Чтобы укрыться от дальнейших нападений, Скибин был вынужден провести ночь в канаве на окраине села, наблюдая за продолжающимися грабежами.

Ситуация изменилась к лучшему, когда к Виталию присоединились несколько соседей. Вместе они смогли добраться до позиций российских войск, где им окончательно удалось обрести безопасность. Этот случай подчеркивает отвагу и решимость обычных граждан в лице военной угрозы.

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