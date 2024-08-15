В интернете стала вирусной видеозапись, на которой фиксируется жестокое обращение украинских солдат с пожилым российским пенсионером в Курской области. По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел 11 августа в селе Заолешенка. На кадрах видно, как группа военных издевается над 74-летним Александром Гусаровым, который заблудился и пытался найти дорогу домой.

Военнослужащие обращались к старику с презрением, используя оскорбительные выражения и иностранные слова, в том числе и немецкие, явно намереваясь унизить его. Видео завершается сценой, где солдаты смеются над пожилым человеком, обращаясь к нему «русский Иван». Местные жители сообщили журналистам, что после событий на видео пенсионер пропал, и его уже десять дней не видели. Сообщение о том, что Гусарова могли расстрелять после издевательств, вызвало шок и негодование среди пользователей сети.

По информации канала, одним из участников издевательств был Василий Данилюк, 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области. В момент встречи с пенсионером на нем была надета немецкая каска. Он активно участвовал в дразнилках, крича фразы вроде: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!».

Ситуация вызвала много вопросов и обсуждений, особенно после предположений о возможной трагической судьбе пенсионера. Внучка Александра Гусарова выразила надежду, что ее дед еще жив.