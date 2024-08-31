С ростом популярности резервных батарей для мобильных устройств на рынке появляется всё больше дешевых и некачественных моделей. Хотя эти устройства позволяют значительно продлить время работы гаджетов, их неправильное использование может привести к серьёзным последствиям, включая взрывы.

Недавний инцидент в мотеле во Вьетнаме, где резервное зарядное устройство для телефона взорвалось как бомба, наглядно демонстрирует риски, связанные с использованием таких батарей.

Основная причина взрывов и возгораний — использование низкокачественных аккумуляторов. В процессе зарядки или разрядки такие батареи могут перегреваться, особенно при длительном использовании. Некачественные литий-ионные аккумуляторы, которые часто используются в дешёвых устройствах, подвержены перегреву и могут стать источником опасных ситуаций. В них используются органические растворители, которые при нарушении температурного режима легко воспламеняются.

Особую опасность представляют собой ситуации, когда резервные батареи повреждены или неправильно используются. Например, если батарея подверглась удару или имеет видимые повреждения, риск её возгорания или взрыва значительно возрастает. Зарядка таких устройств в условиях высокой температуры, например, в автомобиле под прямыми солнечными лучами, также увеличивает вероятность инцидента.

Эксперты рекомендуют покупателям выбирать только проверенные бренды и приобретать резервные батареи у надёжных продавцов. Перед использованием важно внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы избежать возможных рисков.

Что касается перевозки пауэрбанков на самолётах, здесь также существуют строгие правила. Такие устройства нельзя перевозить в зарегистрированном багаже, и существует ограничение на ёмкость батарей — пауэрбанки ёмкостью более 160 Втч (примерно 32 000 мАч) запрещено брать на борт. Пассажирам разрешено иметь при себе не более 10 аккумуляторов ёмкостью до 100 Втч каждый, а для батарей ёмкостью от 100 до 160 Втч — максимум два устройства.

Соблюдение этих правил поможет избежать потенциальных рисков и обеспечить безопасность как для вас, так и для окружающих.