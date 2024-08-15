Специалисты настаивают на важности отключения геолокации на смартфонах для улучшения безопасности данных пользователей, согласно последнему отчету портала ItInfoMedia. Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily, подчеркивает, что многие приложения продолжают отслеживать местоположение пользователей даже тогда, когда это не требуется, что может стать потенциальной угрозой конфиденциальности.

Кусков рекомендует отключать геолокацию, когда она не используется, а также быть бдительными при установке новых приложений, управляя доступом приложений к функциям устройства. Он также советует отключать автоматическое обновление программ для экономии трафика и улучшения продолжительности работы батареи устройства.

Дополнительно, эксперты советуют уменьшать яркость экрана, чтобы защитить глаза от излишнего напряжения и предотвратить усталость зрения.

Вадим Виноградов, эксперт по интернет-законодательству, призывает пользователей внимательно ознакомиться с пользовательскими соглашениями, в том числе с политикой использования cookies, так как эти документы обладают юридической силой и раскрывают, какие данные собираются и как они хранятся.

Виноградов также предостерегает, что разработчики могут иметь удаленный доступ к таким функциям смартфонов, как микрофон и динамик, что потенциально может быть использовано для прослушивания разговоров пользователей без их ведома. Эти меры предосторожности помогают обезопасить личную информацию от нежелательного доступа и злоупотреблений.